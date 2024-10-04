ريال مدريد يعيد فتح قضية نيجريرا بوثيقة جديدة أمام محكمة برشلونة

الريال يستغل تصريحات فريسكا ضد برشلونة

يرفض مسؤولو نادي ريال مدريد، الاستسلام في "قضية نيجريرا" والتي اتهم فيها غريمهم الأزلي برشلونة، بدفع رشاوى لخوسيه إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبان السابق.

ورغم أن القاضي خواكين أجيري الذي يحكم في القضية، وصل إلى نتيجة قاطعة بعد سلسلة من التحقيقات، وهي أن برشلونة غير متورط في شراء الحكام، أو التلاعب في النتائج، إلا أن النادي الملكي أعاد فتح الملف مجددًا أمام القضاء.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد تقدم بوثيقة من 4 صفحات إلى محكمة برشلونة، من أجل إعادة التحقيق في القضية، مستندًا إلى تصريحات توني فريسكا، المرشح السابق لرئاسة برشلونة، والتي أقر فيها بالمدفوعات المقدمة من النادي للحكم السابق.

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ويزعم ريال مدريد في خطابه للمحكمة، أن تصريحات فريكسا "العفوية"، تؤكد بشكل حاسم، أن المدفوعات بالملايين التي قدمها برشلونة على مر السنين لشركات نيجريرا كانت تهدف إلى التأثير على إجراءات التحكيم؛ وأن رؤساء النادي الكتالوني كانوا متورطين بشكل مباشر في قرار تقديم المدفوعات؛ وأن نيجريرا نفسه متورط باعترافه بتقديم خدمات غير مشروعة للبارسا.

وأشار الريال، إلى أن "التطابق الوثيق بين تصريحات توني فريكسا والدافع الذي ادعى نيجريرا أنه وراء المدفوعات التي تلقاها من نادي برشلونة في الإقرار الذي قدمه إلى مفتشي الضرائب، لا يجب أن يمر دون ملاحظة".

وأضاف: "وفقًا لتصريحات فريسكا، فالمدفوعات التي طلبها نيجريرا، كما تأكد الآن ويبدو أنها لا تقبل الجدل، كانت للتأثير على معاملة نادي برشلونة من قبل الحكام".

وتابع: "هذه تصريحات أدلى بها شخص وثيق الصلة بمجلس إدارة نادي برشلونة لكرة القدم، والذي بموجب تفويضه، تم دفع مدفوعات للسيد إنريكيز نيجرا لسنوات أثناء عمله نائبًا لرئيس لجنة الحكام".