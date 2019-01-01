ريال مدريد يعلن عن إصابة فيرلاند ميندي

نادي ريال مدريد الإسباني يعلن عن إصابة لاعبه الجديد فيرلاند ميندي خلال تدريبات النادي إستعدادًا لمواجهة أتلتيكو وديًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مدريد عن تعرض لاعبه الجديد فيرلاند ميندي القادم من صفوف ليون هذا الصيف للإصابة خلال تدريبات الفريق.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد من خلاله إن إصابة اللاعب عضلية، لكنه لم يكشف من خلاله الفترة المتوقعة لغيابه.

وكتب النادي في البيان: "بعد خضوع لاعبنا فيرلاند ميندي لاعبنا الجديد عن طريق الخدمات الطبية الخاصة بريال مدريد تم تشخيص إصابته بمشكلة عضلية في الفخذ الأيمن، ولا نزال في انتظار التقييم الشامل".

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ويستعد ريال مدريد في الوقت الحالي لمواجهة نظيره وجاره في العاصمة الإسبانية أتلتيكو في بطولة كأس الأبطال المقامة حاليًا بآسيا وأمريكا.

وكان ميندي قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من ليون الفرنسي قبل عدة أسابيع بقيمة حوالي ٥٠ مليون يورو.

جدير بالذكر أنه من المتوقع ألا تكون إصابة اللاعب خطيرة وأن يتواجد مع الفريق في افتتاحية الموسم أمام سيلتا فيجو في منتصف أغسطس المقبل.