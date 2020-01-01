ريال مدريد يعلن إصابة يوفيتش بفيروس كورونا

نجم ريال مدريد يبتعد عن الفريق الملكي بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي إصابة مهاجمه الدولي الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا لينضم إلى قائمة المصابين بالوباء بين لاعبي الفريق الملكي.

وتواصل الجدل المثار دائمًا حول نجم ريال مدريد والمهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش، والذي بدأ منذ بداية الموسم واستمر وزاد مع تفشي فيروس كورونا.

في الموسم الماضي أجبر يوفيتش على العزل المنزلي بعد إصابة صديقه الذي زاره قبل أيام بفيروس كورونا، مما يفتح الباب حول احتمالية إصابته.

وحسب الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد فإن الفحوصات قد أجريت على اللاعب نفسه وجاءت النتائج إيجابية بينما جاءت نتائج باقي اللاعبين سلبية.

واستمرت في الموم الماضي مخالفات لوكا يوفيتش فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، حيث أنه في بادئ الأمر كسر قوانين الحجر الصحي وسافر إلى صربيا.

ثم بعد عودة النشاط ظهر في أكثر من مرة في حفلات شواء وتجمعات رفقة الأصدقاء رغم مخالفة ذلك قوانين التباعد الاجتماعي التي ينص عليها بروتوكول الدوري الإسباني.

ولكن في الموسم الحالي التزم النجم الصربي وبعدما تألق في فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده جاء فيروس كورونا ليضرب سهمًا في احتمالية حصوله على المزيد من الدقائق.

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يذكر أن لوكا يوفيتش لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات نفسه مع ريال مدريد، ما يرجح احتمالية رحيله عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري.