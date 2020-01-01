ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

ضربة جديدة لفريق المدرب زين الدين زيدان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، السبت، عن ضربة قوية للمدرب زين الدين زيدان، بإصابة الثنائي إيدين هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا.

ريال يستعد لمواجهة صعبة أمام نظيره فالنسيا، غدًا، الأحد، في إطار الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني.

الفحوصات التي أجراها النادي على لاعبيه قبل اللعب ضد الخفافيش، كشفت عن إصابة هازارد وكاسيميرو بالفيروس، ليتأكد غيابهما عن المباراة.

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وقال ريال في بيان عبر موقعه الرسمي:"فحوصات كورونا التي أجريت على اللاعبين أمس الجمعة، كشفت عن إصابة هازارد وكاسيميرو بالفيروس".

وأضاف:"جميع اللاعبين الآخرين والجهاز التدريبي للفريق الأول، وكذلك موظفي النادي الذين يعملون معهم بشكل مباشر، أعطوا نتائج سلبية في الاختبارات".

ومن المقرر أن يدخل الثنائي في حجر صحي لمدة تصل إلى أسبوعين، أو حتى تحول عينة كل منهما من إيجابية إلى سلبية.

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ويمثل هذا الغياب ضربة قوية لهازارد بالتحديد، الذي بدأ في الظهور مرة أخرى مع ريال بعد سلسلة من المعاناة مع الإصابات.

يذكر أن ريال يلعب خارج ملعبه ضد فالنسيا، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني، وفي رصيده 16 نقطة بفارق نقطة عن ريال سوسييداد المتصدر.