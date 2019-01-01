ريال مدريد يطالب سيبايوس بحسم موقفه بين توتنهام وأرسنال

نادي ريال مدريد يطالب لاعبه داني سيبايوس بحسم موقفه من الانتقال لصفوف أرسنال أو توتنهام سريعًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه الشاب داني سيبايوس بحسم موقفه من الانتقال لأحد ناديي العاصمة الإنجليزية لندن، توتنهام أو أرسنال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي يريد حسم رحيل اللاعب عن صفوفه في أسرع وقت ممكن للتفرغ لما تبقى من أهدافه في سوق الانتقالات.

وقالت الصحيفة أن النادي سيسمح له بالرحيل فقط على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد فقط، دون وجود بند يسمح له بالرحيل بشكل نهائي.

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وتصر إدارة النادي على عودة اللاعب خلال الموسم التالي، حيث تملك له خططًا في المستقبل ليتواجد ضمن صفوف النادي الملكي في ظل تطوره المستمر.

وترى إدارة ريال مدريد أن فرص اللاعب في التطور بكل من أرسنال وتوتنهام كبيرة للغاية، لذلك اختارت أن توافق على عرض أحدهما لضم اللاعب وتجاهل بقية العروض.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد خرج بشكل واضح من حسابات زيدان منذ عودته في الموسم المنصرم، كما يعد رحيله ضرورة لريال مدريد لتسوية بعض الأمور الماضية بعد تلك الصفقات التي أبرمها هذا الموسم.