ريال مدريد يضيق الخناق على تشيلسي .. وبن ناصر يكتب بداية الحلم لميلان في دوري الأبطال

كريم بنزيما ورفاقه يؤمنون الفوز للريال على ملعبه وبن ناصر يمنح ميلان أفضلية أمام نابولي

اختتمت مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ اليوم الأربعاء، بفوز ريال مدريد، حامل اللقب، على ضيفه تشيلسي 2-0. أما ميلان ففاز على ملعبه بهدف إسماعيل بن ناصر على نابولي.

على ملعب سانتياجو برنابيو استضاف ريال مدريد فريق تشيلسي الإنجليزي؛ الفرنسي كريم بنزيما افتتح التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 21.

وأكمل تشيلسي اللقاء بعشرة لاعبين بعد إشهار الحكم بطاقة حمراء مباشرة للاعب البلوز، بن تشيلويل، الذي منع على حدود منطقة الجزاء رودريجو لاعب ريال مدريد من الانفراد بحارس تشيلسي كيبا.

وأضاف أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 73 أي بعد دقيقتين فقط من نزوله بديلًا.

وكان مالك تشيلسي، الأمريكي تود بولي، قد قال قبل المباراة إن فريقه سيعود من البرنابيو فائزًا بثلاثية نظيفة.

إيطاليا على صفيح ساخن

وعلى ملعب سان سيرو حل نابولي ضيفًا على ميلان الذي سجل له الجزائري إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 39 هدف اللقاء الوحيد بعد هجمة مرتدة نموذجية للضيوف؛ هدف لاعب الوسط الجزائري هو الهدف الأول للاعب في دوري الأبطال.

وأكمل نابولي اللقاء في آخر ربع ساعة بعشرة لاعبين بعد نيل لاعبه فرانك أنجويسا البطاقة الصفراء الثانية في غضون 4 دقائق فقط.

وسيستقبل تشيلسي فريق ريال مدريد في الإياب أما ميلان فسيحل ضيفًا على نابولي في نفس اليوم، 18 أبريل المقبل.

وسيواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في نصف النهائي. أما إيطاليا فتنتظر نصف نهائي إيطالي خالص إن صعد إنتر على حساب بنفيكا ليواجه الفائز من ميلان ونابولي.

وكان مانشستر قد فاز ذهابًا 3-0 على بايرن ميونخ أما إنتر ففاز 2-0 أمس على بنفيكا.