ريال مدريد يضع شروطه لضم هاري كين بعد انسحابه من صفقة "الجوكر"

مفاوضات صعبة أمام النادي الإسباني

قرر نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع مهاجم جديد، بغض النظر عما قد يحدث في صيف عام 2024 مع كيليان مبابي والوصول المؤكد للمهاجم الشاب إندريك.

المهاجم الذي تم اختياره هو النجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، حيث قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال يعمل على إتمام الصفقة منذ 10 أيام بعد الاتفاق على رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال كان يعتبر كاي هافيرتس لاعب تشيلسي من العناصر التي يمكنها إضافة المزيد من القوة الهجومية لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، بسبب إجادته اللعب في العديد من المراكز بخط الهجوم والوسط.

ولكن اللاعب الألماني يركز حاليًا على التجديد مع تشيلسي ويخطط للتواجد في مشروع المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو، لذلك قرر ريال مدريد إغلاق الباب تمامًا أمام الصفقة.

وأوضحت "ماركا" أن ريال يؤمن بصعوبة التعاقد مع كين بسبب الطلبات المالية المرتفعة لإدارة توتنهام، وعدم رغبة النادي في التخلي عن النجم الأبرز بصفوفه قبل عام واحد على نهاية عقده.

ومع ذلك يسعى النادي الإسباني بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز لإتمام صفقة صاحب الـ29 سنة بمبلغ 80 مليون يورو، عن طريق استغلال المدة القصيرة المتبقية على نهاية عقده مع توتنهام.

وترفض إدارة ريال بشكل قاطع إمكانية دفع أكثر من 100 مليون يورو لضم كين بسبب عمره ووضعه التعاقدي مع توتنهام رغم اعتباره الخيار المفضل لأنشيلوتي لخلافة بنزيما.

يذكر أن الدولي الإنجليزي سبق أن ارتبط ببايرن ميونخ، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ولكنه قام بمقاومة كل هذه العروض للبقاء مع توتنهام.