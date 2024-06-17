ريال مدريد يضع شرطه للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

النادي العاصمي يحدد شروطه!

أكدت تقارير صحفية إسبانية إن ريال مدريد قد يصرف النظر عن ضم أحد نجوم بايرن ميونخ الذين استهدف ضمهم في الصيف الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو، والذي أكد أن النادي الإسباني لا يريد أن يضم ألفونسو ديفيس بمبلغ مالي مبالغ فيه.

وأوضح رومانو أن ريال مدريد خطط لضم اللاعب بمقابل مادي يبلغ 25 مليون يورو، يزيد بحد أقصى إلى 30 مليونًا فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ديفيس لا ينتهي تعاقده في صفوف بايرن ميونخ سوى في الصيف القادم، مما يعني أنه لن يرحل بشكل مجاني قبل 2025.

جدير بالذكر أن خزنة ريال مدريد كانت قد تحملت أعباء كبيرة للغاية بضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان رغم أنه في الأساس صفقة مجانية، إلا أن اللاعب تلقى مكافأة توقيع كبيرة للغاية.