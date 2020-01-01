ريال مدريد يضطر للتخلص من كوبو في سوق الانتقالات

الموهبة التي خطفها من برشلونة قد تغادر ريال مدريد مرة أخرى

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني أزمة تمنعه من الاستفادة من خدمات تاكيفوسا كوبو، المعار لصفوف مايوركا وكذلك اللاعب الشاب راينير خيسوس.

ريال مدريد خطف كوبو من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وأرسله إعارة إلى مايوركا لموسم واحد، إلا أنّ الأخير هبط إلى الدرجة الثانية.

وكان كوبو قد بدأ في أكاديمية "لا ماسيا" قبل أن يضطر للعودة إلى اليابان بعد مخالفات وقع فيها برشلونة عام 2014 فيما يتعلق بالتعاقد مع لاعبين تحت السن.

المزيد من الفرق

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنّه وفقًا للوائح، فإن ريال مدريد لا يستطيع قيد سوى ثلاثة لاعبين فقط من خارج أوروبا وهم فينيسيوس جونيور ورودريجو وإيدير ميليتاو.

وأوضحت أنّ النادي الملكي كان قريبًا من منح فينيسيوس جواز سفر إسباني، ولكن الإجراءات تأجلت بسبب جائحة كورونا ومن المتوقع إتمام الأمر بحلول العام المقبل.

ولهذا السبب، فإن ريال مدريد مضطر للتخلي عن كوبو في ظل اهتمام من ريال سوسييداد وريال بيتيس بالحصول على خدمات اللاعب ولو على سبيل الإعارة.

أما راينير فإنّه مطلوب في الدوري الألماني وبالتحديد من باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند، إلا أنّ الملكي يفضل استمراره في الليجا خاصة وأنّ ريال بلد الوليد يرغب في التعاقد معه.

الصحيفة أكدت أنّ الثنائي سوف يغادر على سبيل الإعارة كما ستتحمل الفرق التي تستعير اللاعبين قيمة الراتب.

جدير بالذكر أنّ كوبو قدّم مستويات جيدة مع مايوركا وكان من أبرز العناصر في الفريق خلال الموسم المنصرم.