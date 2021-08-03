ريال مدريد يضحي من أجل تسهيل رحيل إيسكو

ريال مدريد يريد التخلص من إيسكو بأي شكل من الأشكال

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني خفض سعر لاعب خط الوسط إيسكو لتسهيل خروجه من النادي الملكي هذا الصيف.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ويبحث النادي الملكي عن مخرج للاعب حتى لا يغادر بدون مقابل.

ما المبلغ الذي استقر عليه ريال مدريد؟

حسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد قد قلل المطالب المادية المرغوب في الحصول عليها من بيع إيسكو في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يوافق الآن على بيع إيسكو مقابل 18 مليون يورو بدلًا من 25 مليونًا.

من هم أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع إيسكو؟

ويتواجد اسم إيسكو على رادار 3 أندية إيطالية، حيث ارتبط بإمكانية الانتقال إلى صفوف نابولي، يوفنتوس بجانب اي سي ميلان.

لكن يعد ميلان الإيطالي أقرب الأندية للظفر بخدمات صاحب الـ29 عامًا ومن المحتمل أن يستغل الروسونيري المباراة الودية التي تجمعهما يوم الأحد المقبل لمناقشة الأمر.

يذكر أن إيسكو شارك في 29 مباراة بالموسم الماضي مع المرينجي، وتمكن من صنع هدفين دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

اقرأ ايضًا:

انفراجة في مفاوضات ميلان مع إيسكو

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

مفاجأة.. الأندية المنسحبة من دوري السوبر الأوروبي لا تزال مرتبطة بالمشروع