ريال مدريد يصدر بياناً بخصوص إصابة هازارد

لا يعقل سوء الحظ..

أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً كشف فيه عن التفاصيل الخاصة بإصابة نجم الفريق إيدين هازارد في المباراة الأخيرة أمام ألافيش.

البيان ذكر أن البلجيكي يعاني من إصابة على مستوى عضلات الفخذ الأيمن بحسب الفحوصات، وأن سيتم انتظار تطور الأوضاع لمعرفة مدى فداحتها ومدة الغياب.

29 نوفمبر

أفادت تقارير صحفية إسبانية بتأكد غياب إيدين هازارد عن مباراة ريال مدريد أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا، مع استمرار ضبابية موقفه من المباريات التالية.

المزيد من الفرق

وخضع هازارد مساء الأحد لفحص بالموجات فوق الصوتية لكنه لم يكن حاسمًا في تحديد مدة غيابه، ليتعين عليه الخضوع لفحص آخر بالرنين المغناطيسي يوم الإثنين سيتحدد على إثره كل شيء.

28 نوفمبر

تعرض إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، إلى إصابة جديدة وهذه المرة خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

ويبدو أن سوء الحظ سيواصل ملازمة الدولي البلجيكي كثيرًا مع الملكي، فهذه هي الإصابة السابعة له على مدار عام ونصف قضاهم داخل جدران سانتياجو برنابيو.

هازارد سدد كرة قوية باتجاه مرمى ألافيس وتصدى لها الحارس باتشيكو لتعود له مرة أخرى ويتعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم المباراة رفض احتساب خطأ وأكدت تقنية الفيديو قراره.

كانت هذه الواقعة في الدقيقة 20، وبعدها بـ8 دقائق فقط ظهر رودريجو على خط التماس استعدادًا للنزول، أغلب الظن كان أنه سيحلّ محل ماركو أسينسيو الذي قدّم مباراة سيئة حتى ذلك الوقت، لكن المفاجأة أنه حلّ بديلًا لهازارد.

خرج صاحب الـ30 عامًا من أرضية الملعب وهو يضع يده على قدمه وقد بدت عليه علامات الألم من هذا التدخل، ليترك جمهور الميرينجي قلقًا وفي انتظار الإعلان الرسمي عن فترة غيابه المفترضة.

وبحسب ما أوردته تقارير الصحف الإسبانية، فإن هازارد تعرض لإصابة عضلية سيخضع على إثرها لفحوصات يوم الأحد للوقوف على مدة غيابه، وبات من المستبعد لحاقه بمباراة شاختار يوم الثلاثاء في دوري الأبطال.

مرشح لرئاسة برشلونة يتحرك من أجل ضم هالاند ونيمار

نجم تشيلسي السابق لم يبدأ الموسم بسبب الإصابة، وعندما عاد وتألق أمام هويسكا داهمه فيروس كورونا ليغيب لمدة أسبوعين تقريبًا، ثم عاد الأسبوع الماضي وتألق أمام إنتر وأحرز هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

لكن كالعادة، "دورة حياة" البلجيكي في العاصمة الإسبانية تتسم بسوء الحظ والإصابات، وها هي إصابة جديدة تحدث له يبدو أنها ستبعده لمدة جديدة عن الملاعب.

يذكر أن هازارد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي نظير 100 مليون يورو، وفي موسمه الأول سجل هدفًا وحيدًا وصنع 7 وتعرض لانتقادات حادة لتواضع مستوياته وكثرة إصاباته.

كما تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد عند خروج هازارد أمام ألافيس كان متأخرًا بهدف نظيف من توقيع لوكاس بيريز من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة.