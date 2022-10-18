ريال مدريد يسخر ونجومه يتضامنون .. "الملكي" ليس راضيًا عن تتويج مانشستر سيتي بأفضل نادٍ في العالم

ريال مدريد ليس راضيًا عن ترتيب النادي الملكي في جائزة أفضل نادٍ في العالم خلال حفل الكرة الذهبية.

سخر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي من حصول مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2022.

مانشستر سيتي حصل على جائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2022 خلال حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وأقيم مساء الإثنين في مدينة باريس.

ماذا حدث؟

بينما كان يتوقع الجميع حصول ريال مدريد على جائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2022، بسبب تفوقه في الأساس على مانشستر سيتي وليفربول في دوري أبطال أوروبا، كانت المفاجأة بحلول النادي الملكي ثالثًا خلف الثنائي الإنجليزي.

جمهور ريال مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي سخر من تتويج مانشستر سيتي بالجائزة، وأشعل حساب النادي الملكي الأمور أكثر، حين وضع رمز تعبيري لعينين تشعران بالمفاجأة على صورة احتفال لاعبي الفريق بالعبور إلى نهائي دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي.

حساب ريال مدريد حذف الصورة لاحقًا، لكن في حقيقة الأمر تم أخذ لقطات لها عبر عدة صحف إسبانية، وعلى رأسها "ماركا".

كروس يسخر وكاسياس ينتقد

توني كروس نجم وسط النادي الملكي كتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي تعليقًا على ترتيب الجائزة: "ثالث أفضل فريق في 2021-22، ريال مدريد سعيد؟".

وعلى صعيد متصل، قام كروس بتوجيه التهنئة إلى زميليه كريم بنزيما وتيبو كورتوا، بعد حصول الأول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وتتويج الثاني بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى.

وكتب كروس: "ليس سيئًا أن يكون لديك أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى في العالم في فريق، مبروك بنزيما وكورتوا، عن جدارة".

من جانبه، أعرب إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد عن سخطه ودهشته من الجوائز، وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هذه الجوائز مزحة"، ثم أضاف ساخرًا: "مبروك لريال مدريد المركز الثالث".

بالإضافة إلى ذلك، انتقد كاسياس بشدة عدم إدراج كورتوا ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، وكتب: "أنا سعيد لكورتوا، فهو أفضل حارس في العالم، لست سعيدًا لأنه لم يتواجد في منصة التتويج الأخيرة للكرة الذهبية، ولا أفهم حتى الآن ما الذي يستند إليه أولئك الذين يختارون الجوائز".

بنزيما يدعم ناديه

أجرى بنزيما مقابلة مع شبكة "SER" الإذاعية الإسبانية، لم يهتم خلالها كثيرًا بحصول ريال مدريد على المركز الثالث في ترتيب أفضل نادٍ في العالم.

وقال الفرنسي: "ريال مدريد دائمًا هو أفضل نادٍ في العالم، لذلك يمكنهم منح تلك الجائزة لمن يريدون".