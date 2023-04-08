ريال مدريد يسخر من نفسه .. تغريدة مبكرة وضعته في مأزق بعد الهزيمة من فياريال

تعرض فريق ريال مدريد لهزيمة مفاجأة مساء اليوم السبت أمام فياريال بنتيجة 3-2، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.
وكان ريال مدريد متقدمًا بنتيجة 2-1 خلال أحداث المباراة ولكن قلب فياريال الطاولة عليه وجعله يتلقى الهزيمة الخامسة له هذا الموسم.
ونشر الحساب الرسمي لفريق ريال مدريد على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة عقب تسجيل فينيسيوس، الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 48 من عمر المباراة مضمونها:" فقط استمتعوا ".
ليعاقبهم سريعًا فريق فياريال ويسجل هدفين قاتلين ويحصدون نقاط المباراة الثلاث، ليرفع رصيده للنقطة 47 في المركز الخامس.
وبهذه النتيجة توقف رصيد فريق ريال مدريد عند 59 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 12 نقطة عن المتصدر فريق برشلونة.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصفارة .. أين يختار كريستيانو رونالدو، محمد نور وغيرهم الدقائق الـ3 للعودة بالزمن
- ريال مدريد وفياريال | خمر الكلاسيكو أسكر الملكي والانتقام جاء من مدرب برشلونة السابق!
- إلى جماهير باريس .. ستبكون على يوم رحيل ميسي، وماذا منحكم مبابي ضد نيس؟!
- الأرقام القياسية لا تعرف غيره .. هالاند الأكروباتي على بعد خطوة من معادلة صلاح!
- جول إنسايدر | ملايين مبابي وتراجع ميسي ورونالدو .. أرباح النجوم الخيالية من الأحذية!