ريال مدريد يسخر من برشلونة بعد اتساع فارق الصدارة

ريال مدريد ابتعد أكثر في صدارة الدوري الإسباني عن برشلونة

سخر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد من برشلونة بعد فوز النادي الملكي على خيتافي بهدف نظيف والابتعاد عن الصدارة بفارق 4 نقاط.

ريال مدريد لم يسبق أن خسر الليجا وهو متصدر قبل خمس جولات من النهاية بفارق 4 نقاط خلال مسيرته.

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ويستطيع البلانكوس زيادة الفارق إلى 7 نقاط حينما يواجه أتلتيك بيلباو قبل لقاء برشلونة مع فياريال يوم الأحد المقبل.

وبعد انتهاء لقاء خيتافي، نشر الحساب الرسمي لريال مدريد على تويتر صورة احتفال سيرخيو راموس بهدف الفوز وإشارته لرقم قميص "4" معلقًا: "كم نقطة تفصلنا عن صاحب المركز الثاني؟ راموس".

وبعد انتقادات وهجوم من الجماهير للتغريدة عبر "تويتر" تقرر حذفها، خاصة وأنّ البعض اعتبر مثل هذه التصرفات لا تناسب فريق بحجم ريال مدريد.

ويتبقى للنادي الملكي 5 مباريات أمام أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيش وغرناطة وفياريال وليجانيس لأجل الفوز بلقب الدوري رقم 34 في تاريخه.

بينما يواجه برشلونة فياريال وإسبانيول وبلد الوليد وأوساسونا وديبورتيفو ألافيش.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني آخر موسمين بينما لم يفز الملكي بالليجا منذ موسم 2016-2017 وقد يصبح التتويج باللقب في الموسم الحالي هو الثالث خلال العقد الأخير.