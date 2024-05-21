ريال مدريد يستهدف "بطل العالم" لتعويض الرحيل الصادم لكروس

حدث تواصل دون التقدم بعرض رسمي حتى الآن

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع لاعب وسط جديد، بدلًا من الألماني توني كروس الذي قرر إنهاء رحلته الطويلة مع الميرينجي.

كروس فاجأ عشاق ريال اليوم، الثلاثاء، بإعلان اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد انتهاء هذا الموسم، لتكون بطولة يورو 2024 مع منتخب ألمانيا هي الأخيرة له مع الساحرة المستديرة.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال قرر التعامل سريعًا مع هذا الإعلان، باستهداف أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول.

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وأشارت إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي يعتبر الأرجنتيني الحاصل مع بلاده على كأس العالم قطر 2022، هو الخيار المثالي لتعويض القيمة الكبيرة التي كان يقدمها كروس بخط وسط الفريق، بسبب إجادته التامة للأدوار الدفاعية والهجومية مع الريدز.

وأوضحت الصحيفة أن ريال تواصل مع ليفربول بخصوص ماك أليستر، ولكن دون التقدم بأي عرض رسمي حتى الآن، مع إمكانية تسارع الأحداث نحو صفقة محتملة في أي وقت.

يذكر أن ماك أليستر انضم لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من برايتون مقابل 42 مليون يورو، ونجح في تثبيت أقدامه سريعًا تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، ومن المتوقع أن يكون من أهم اللاعبين في حالة استمراره خلال حقبة المدير الفني الجديد آرني سلوت.