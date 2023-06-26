ريال مدريد "يستفز" الأهلي خلال الإعلان عن تجديد لوكا مودريتش

تامر أبو سيدو
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أندية دوري روشن سعت بقوة للتعاقد مع الكرواتي

يبدو أن تحركات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الجاري وخطفها لعدد من النجوم الناشطين في أوروبا ترك مرارة في حلق الأندية الكبيرة في القارة العجوز، ولذا بدأت تبحث عن أي فرصة للرد على السعوديين واستفزازهم.

ريال مدريد أعلن رسميًا اليوم تجديد عقد نجم وسطه لوكا مودريتش حتى صيف 2024، ليضع بذلك حدًا للأخبار التي تربط النجم الكرواتي بالأندية السعودية خاصة الأهلي.

الفريق الجداوي قدم عرضًا مغريًا لوصيف العالم 2018 لكن مودريتش رفضه وفضل استمرار مغامرته في مدريد لموسم آخر على الأقل.

الريال لم يُفوت الإعلان الرسمي عن التجديد دون استفزاز الأهلي وإبراز تفوقه عليه والحفاظ على نجمه أمام الإغراءات المالية الضخمة.

الفريق الإسباني نشر صورة لمودريتش بالقميص الأخضر من إحدى مباريات الريال في ملعب الجوهرة المشعة مع هاشتاج "مودريتش 2024"، ليجمع بذلك بين لون القميص الأهلاوي وملعبه في إشارة واضحة لاستفزاز الأهلاوية.

الجمهور السعودي أدرك الأمر فورًا وتفاعل معه بردود فعل ودية تحصره في إطار الاستفزاز المحمود المتبادل بين الأندية والجماهير المتنافسة في كرة القدم.

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