ريال مدريد يستعد للاحتفال بالدوري الإسباني بقوانين كورونا

بعد اقتراب حسم المنافسة مع برشلونة.. كيف سيحتفل ريال مدريد بالليجا وسط إجراءات كورونا؟

يستعد ريال مدريد بالفعل للاحتفال بلقب الدوري الإسباني والذي بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج به للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

ويحتاج الفريق الملكي من أجل حسم اللقب إلى تحقيق الفوز في 3 مباريات من أصل مبارياته الأربعة المتبقية، وذلك بفرض أن برشلونة سيحقق الفوز في كل مبارياته.

وبناء على ذلك، تجري المشاورات في العاصمة الإسبانية حول الاحتفال المنتظر من قبل جماهير ريال مدريد المتعطشة للقب، والتي لن تستطيع أخذ حريتها بسبب إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

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ويعمل بالفعل في الوقت الحالي عمدة العاصمة الإسبانية خوسيه لويس مارتينيز ألميدا مع كل من ريال مدريد والحكومة الإقليمية لوضع جميع التدابير اللازمة لتجنب الحشود والتجمعات الجماهيرية.

وتنصب التدابير على ساحة سيبيليس التي تقع في قلب العاصمة الإسبانية والتي اعتاد مشجعو ريال مدريد التجمع فيها من أجل الاحتفال بالألقاب.

برودنس ألميدا أراد إرسال رسالة تحذير للجماهير، حيث طلب منهم أن يتم الاحتفال باللقب في حال حققوه، ولكن أن يتم هذا الاحتفال في الظروف الأمنية المناسبة.

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يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة، ومع تبقي 4 جولات فقط على النهاية.