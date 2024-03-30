ريال مدريد يستخدم "حيلة 2014" في الهجوم الأخير بصفقة ديفيس

بايرن ميونخ في ورطة

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتنفيذ عملية "الهجوم الأخير"، من أجل الانقضاض على المدافع الكندي ألفونسو ديفيس مدافع بايرن ميونخ.

وينتهي عقد ديفيس مع النادي الألماني في يونيو 2025، دون التوقيع على عقد جديد حتى الآن، في الوقت الذي خرج فيه وكيل أعماله لينتقد قيام بايرن بمنحه مهلة أسبوعين فقط لتقرير مصيره بشكل نهائي.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن الاتفاق مع ديفيس أصبح مُغلق عمليًا، حيث لا يتبقى سوى الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة التي لن تمثل أي مشكلة بين الطرفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والشيء الوحيد الذي يفصل اللاعب عن الانتقال للعملاق الإسباني، هو اتفاق ريال مع بايرن حول القيمة المالية للصفقة، وهذه القصة لن تكون سهلة أبدًا، حيث يريد الميرينجي دفع مبلغ يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو، بينما يطلب بايرن الحصول على 50 مليونًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن سيكون عليه الرضوخ وإبداء المرونة في عملية المفاوضات، لأن ديفيس يريد اللعب لريال مدريد لضمان التمتع بمسيرة رياضية مبهرة خلال السنوات القادمة، كما أن شرطه الوحيد للتجديد يبدو من المستحيل تحمله بالنسبة للنادي البافاري، لأنه طلب الحصول على 20 مليون يورو لكل موسم، بينما يعرض بايرن 14 فقط.

ولذلك سيسعى ريال مدريد للتعاقد مع ديفيس بصيغة تشبه كثيرًا ما حدث عند ضم توني كروس من بايرن في 2014، حيث جاء بوضع مماثل قبل انتهاء عقده بعام واحد، ولعب وقتها النادي الإسباني على ورقة "إما البيع بسعر معقول أو التوقيع المجاني بعد نهاية العقد".

وفي نهاية تقريرها قالت الصحيفة إن قدوم ديفيس سيجبر ريال على التخلي عن أي من فيرلان ميندي أو فران جارسيا، واللاعب الأقرب للرحيل في الوقت الحالي هو ميندي.