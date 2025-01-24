ريال مدريد يرفض "صفقة الإنقاذ" في يناير بسبب آرنولد!

ريال مدريد يتمسك بضم نجم ليفربول...

تتمسك إدارة ريال مدريد، بالتعاقد مع ترنت ألكساندر آرنولد، لاعب ليفربول، لتدعيم مركز الظهير الأيمن، وبالفعل حاول الميرينجي، في أكثر من مرة التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي، إلا أن الفريق الإنجليزي، رفض العروض.

وينتهي عقد آرنولد، مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وسط أنباء عن انضمام اللاعب، إلى ريال مدريد، في الصيف القادم، في صفقة انتقال حر.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد، رفض فكرة التعاقد مع كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، وتمسك بالتعاقد مع آرنولد.

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وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ريال مدريد، حاول خلال الميركاتو الشتوي الحالي، ضم آرنولد، لتعزيز مركز الظهير الأيمن، في ظل إصابة كارباخال، وبالرغم من رفض ليفربول، إلا أن إدارة الميرينجي، ستحاول على حسم الصفقة قبل نهاية سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن كايل ووكر، قد انضم مساء اليوم الجمعة إلى ميلان، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء في العقد مقابل 5 ملايين يورو.