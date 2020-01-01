ريال مدريد يرفض اللعب في واندا ميتروبوليتانو

ريال مدريد ممتن لعرض رئيس أتلتيكو مدريد ولكنه لديه ملعب ألفريدو دي ستيفانو

وجه ريال مدريد شكره وامتنانه لعرض إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد بشأن استضافة مباريات الفريق الملكي في ملعبه واندا ميتروبوليتانو.

وسيبتعد ريال مدريد عن ملعبه سانتياجو برنابيو بسبب وجود بعض الإصلاحات، ولذلك سيلعب على ملعب الكاستيا ألفريدو دي ستيفانو.

وقبل استئناف الدوري الإسباني في الحادي عشر من يونيو، سيكون لدى ريال مدريد 6 مباريات يحتضنها على ملعبه في الجولات المتبقية.

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وبسبب الإصلاحات الموجودة في سانتياجو برنابيو عرض رئيس نادي أتلتيكو مدريد استضافة مباريات الفريق الملكي على واندا ميتروبوليتانو.

ولكن ريال مدريد أعرب عن امتنانه لذلك العرض وفضل أن يخوض مبارياته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، حيث أكدوا أنهم قد جهزوا أمورهم بالفعل.

وأكد ريال مدريد على العلاقة الودية بينه وبين جاره، ولكنهم في نفس الوقت لا يفكرون في إمكانية اللعب في واندا ميتروبوليتانو ليس لأي أسباب متعلقة بالروخيبلانكوس.

وسيلعب ريال مدريد أمام إيبار في أولى مبارياته بعد فترة التوقف التي امتدت لقرابة الثلاثة أشهر على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الرابع عشر من الشهر الجاري.

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني وذلك خلف المتصدر وحامل اللقب برشلونة بنقطتين فقط.