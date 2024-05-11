بعد تحديد موعد الإعلان .. قرار نهائي من ريال مدريد بخصوص ظهور مبابي في الأولمبياد!

الصفقة أصبحت قريبة للغاية

اتخذ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خطوته الأولى نحو ريال مدريد، بعدما أعلن رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان، في مقطع فيديو نشره، أمس، الجمعة، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

مبابي قال خلال الفيديو:"لن أقوم بالتجديد، سأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة"، وتأتي هذه الكلمات بمثابة الموسيقى على آذان عشاق ريال مدريد، لأن الصفقة المنتظرة اقتربت أكثر من أي وقت مضى.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، سبق أن قالت في شهر فبراير، إن اللاعب وقع بالفعل على عقده مع ريال، ولكن الإعلان سيتأخر لأن مبابي سيكون عليه خوض أربع مباريات أخرى مع باريس قبل الرحيل "3 في الدوري وواحدة في الكأس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن الإعلان الرسمي للصفقة لن يكون قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال وبوروسيا دورتموند في 1 يونيو المقبل، بوجود احتمالية لحدوث ذلك في الأسبوع بين 3 و9 يونيو.

وفيما يتعلق بتقديمه بشكل رسمي يتم دراسة موعدين، الأول قبل يورو 2024 ولكن بشرط الحصول على موافقة الاتحاد الفرنسي، والثاني بعد البطولة أو فور خروج الديوك من المسابقة.

والأمر الواضح للجميع هو أن مبابي لن يحضر أولمبياد باريس هذا الصيف بهذه الطريقة، لأن الأمر كان معقدًا بالفعل مع باريس، خاصة وأن النادي الفرنسي لا يخطط للسماح لأي من لاعبيه للذهاب للبطولة.

ونفس الأمر بالنسبة لريال مدريد الذي سيحاول البحث عن أفضل طريقة ممكنة لتقديم اللاعب في الوقت المناسب، وبعدها سيذهب في إجازة قبل العودة للاستعداد للموسم القادم.