ريال مدريد يرد على عودة نيمار لباريس ببنزيما!

زف ريال مدريد نبأ سعيدًا لجماهيره بوجود كريم بنزيما على رأس القائمة المسافرة للعاصمة الفرنسية استعدادًا لقمة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وتعرض بنزيما للإصابة في مباراة إلتشي بالأسبوع قبل الماضي، ولم يعد إلى الملاعب منذ ذلك الحين وسط شكوك حول لحاقه بقمة بي آس جي.

غياب الدولي الفرنسي ترك تأثيرًا سلبيًا للغاية على الملكي، الذي بدونه خرج من ربع نهائي كأس الملك على يد بيلباو، وتعادل سلبيًا مع فياريال بالدوري.

ما هي قائمة ريال مدريد لمباراة باريس سان جيرمان؟

يوم الأحد أعلن ريال مدريد عن قائمته لمباراة بي آس جي، والتي خلت تقريبًا من أي غيابات تذكر سواء للإصابة أو الإيقاف.

النقطة المضيئة حقًا كانت وجود بنزيما، مما يُعزز فرص مشاركته بقمة حديقة الأمراء خاصةً وأن كارلو أنشيلوتي أعلن أنه لن يجازف به بكل الأحوال.

بالتالي، وجوده في القائمة يُعطي انطباعًا إيجابيًا أنه عاد بالفعل من الإصابة وبات جاهزًا لمباراة باريس سان جيرمان.

قائمة الريال أتت على النحو الآتي:

ما هي آخر تطورات باريس سان جيرمان؟

في الوقت نفسه، ربما أتت عودة بنزيما لريال مدريد ردًا على الأنباء الإيجابية للغاية القادمة من معسكر باريس سان جيرمان.

الحديث هنا عن وضع نيمار، الذي ظهر في تدريبات يوم الأحد بكامل لياقته، وأتت التقارير من فرنسا تؤكد جاهزيته التامة لخوض لقاء يوم الثلاثاء.

وبهكذا كيفية، يكون باريس هو الآخر مكتمل الصفوف في مباراة الريال باستثناء إصابة سيرخيو راموس المؤكد غيابه عن مباراة الذهاب.

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