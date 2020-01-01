ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع لاعب ليل مع ستة أندية أخرى

ستة أندية أوروبية تتصارع على ضم اللاعب الشاب

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع بوبكاري سوماري لاعب ليل الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لصحيفة الليكيب الفرنسية، فإن هناك ستة أندية أوروبية تتصارع على ضم اللاعب صاحب الـ 20 عاماً.

ويترأس تلك الأندية ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام، وفالنسيا ونابولي بالإضافة إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

الصحيفة الفرنسية، أكدت في تقريرها أن ولفرهامبتون، قدم عرضاً بقيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن تم رفضه من إدارة ليل.

ومن المتوقع، وفقاً لمصادر ليكيب أن يخرج سوماري من صفوف ليل خلال فترة الانتقالات الحالية مقابل 60 مليون يورو.

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جدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي، يشغل مركز خط الوسط المدافع، وشارك مع فريقه هذا الموسم في 23 مباراة هذا الموسم، بمختلف المسابقات.