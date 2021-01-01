ريال مدريد يخطط لخطف هالاند بعد تعقد صفقة مبابي!

ريال مدريد يسعى للحصول على إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند كبديل لكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد حول اهتمامه إلى اللاعب النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي قرر أن يركز على ضم اللاعب في الصيف المقبل بدلًا من الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي أدرك مؤخرًا مدى صعوبة صفقة كيليان مبابي اقتصاديًا عليه في ظل تمسك باريس سان جيرمان ببقاء اللاعب.

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وكانت الصفقة ستكلف ريال مدريد ما يزيد عن 150 مليون يورو، دون احتساب راتب اللاعب خلال فترة تعاقده مع الفريق، والذي كان سيشكل مشكلة إضافية بالنسبة لرواتب نجوم الفريق العاصمي.

ويتجاوز إجمالي إنفاق ريال مدريد على الرواتب في الوقت الحالي 448 مليون يورو، في حين أن دخل الفريق وصل لـ 617 مليون يورو فقط بعد جائحة كورونا.

ويخطط ريال مدريد لاستغلال حاجة بوروسيا دورتموند لموازنة أموره اقتصاديًا ويفكر في ضم هالاند مقابل 90 مليون يورو في الصيف المقبل، مع حوالي 20 مليون إضافات متغيرة حسب مشاركات وبطولات اللاعب بحسب ما ذكرت "ABC".

جدير بالذكر أن عقد هالاند في بوروسيا دورتموند لا ينتهي قبل نهاية موسم 2023-2024 مما يعني أن الفريق الألماني سيقاتل من أجل الحصول على أعلى سعر ممكن في بيعه.