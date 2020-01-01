ريال مدريد يخطط لخطف ألابا من برشلونة

بعد شائعات رحيل مارسيلو إلى يوفنتوس لمزاملة رونالدو.. هل يتعاقد ريال مدريد مع ألابا من بايرن ميونخ ويحرم برشلونة منه؟

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان قد أغطى الضوء الأخضر لريال مدريد من أجل التعاقد مع نجم بايرن ميونخ دافيد ألأبا.

وكان ألابا قد قدم مستويات جيدة مع بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي بعد فترة تذبذب فيها مستواه وابتعد عن أوج عطائه في سنواته الأولى.

ولكن رغم ذلك، ظهر ألفونسو ديفيز ليحجز مكانًا أساسيًا على الجبهة اليسرى بدلًا منه، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق البافاري.

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وفي الوقت الذي يهتم فيه برشلونة بالنجم النمساوي، ظهر ريال مدريد في الصورة بعدما اتفق زيدان وفلورنتينو بيريز على التعاقد مع اللاعب.

وحسب صحيفة آس المدريدية فإن ريال مدريد قد تابع مسيرة ديفيد ألابا عن كثب خلال السنوات الماضية، وكان يرغب منذ فترة في التعاقد معه بالفعل.

وأضافت الصحيفة أنه يمكن أن يولي اهتمامًا إضافيًا بصاحب الـ 27 عامًا في الأشهر المقبلة نظرًا لأن عقده الحالي مع بايرن ميونيخ سينتهي صيف العام 2021.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية أن زين الدين زيدان أعطى الضوء الأخضر لريال مدريد للقيام بخطوة التعاقد مع الظهير النمساوي، وذلك رغم تعاقد الفريق الملكي مع فيرلان ميندي الموسم الماضي والذي يلعب في نفس المركز.

ويرتبط مارسيلو حاليًا بأخبار تفيد باحتمالية انتقاله إلى يوفنتوس لمزاملة صديقه كريستيانو رونالدو هناك، خصوصًا بعدما بدأ يخرج من حسابات زيدان.

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يذكر أن ريال مدريد يرتبط بالعديد من الأسماء في الوقت الحالي والتي تتوقع الصحف أن يتعاقد معها أو مع بعض منهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.