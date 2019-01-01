ريال مدريد يخطط لإنشاء فريق نسائي الموسم المقبل

ما هي خطة ريال مدريد لتكوين فريق للسيدات؟

يخطط فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، لشراء فريق سي دي تاكون النسائي ليكون خاصًا بالنادي الملكي.

ريال مدريد لا يمتلك فريق كرة قدم نسائية والمنافسة محتدمة كل عام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ جمهور ريال مدريد طلب منذ سنوات امتلاك فريق كرة قدم نسائي وهو ما يخطط له النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أنّ بعد فترة من المفاوضات، فإن بيريز قرر شراء فريق تاكون الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى ليكون خاصًا بريال مدريد.

يبدو أن الوجهة المنتظرة للهولندي دي ليخت ستكون رفقة السيدة العجوز😉🤝 pic.twitter.com/hIR98XptLv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو حقق بطولة الدوري الإسباني للسيدات كما وصل برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من ليون برباعية نظيفة.

وتُقام بطولة كأس العالم للسيدات في فرنسا والتي تحظى باهتمام جماهيري غير مسبوق.