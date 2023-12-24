ريال مدريد يخطط لخطف نجم النصر .. وموقف مفاجئ من الأخير

هل يضحى بالنصر من أجل إنقاذ ريال مدريد؟

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بينما كانت أعين الأندية السعودية على كبار أوروبا لخطف نجومهم خلال الميركاتو الصيفي الماضي، انقلبت الأية حاليًا، وأصبح ريال مدريد الإسباني يحاول حل مشاكله بصفقة من النصر.

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النادي الملكي يعاني من مشكلة دفاعية بعد إصابة لاعبه النمساوي دافيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الجاري، لذا يبحث عن لاعب بديل يتعاقد معه خلال الشتاء المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن إيميريك لابورت؛ المدافع الإسباني في النصر، جاء ضمن الصفقات المحتملة لريال مدريد لتعويض غياب ألابا، لكنها أوضحت أنها صفقة صعبة المنال، على الأقل حتى الآن.

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الصحيفة الإسبانية أكدت أن لابورت لا يفكر في الرحيل عن النادي السعودي، مشددة على سعادته في الفريق، وأن رحيله – إذا تم – لن يكون بإرادته، إنما لتحول جذري في الأحداث.

بخلاف هذا عددت "ماركا" أسباب صعوبة إتمام المرينجي للصفقة، مشيرة إلى أنه من الصعب على الأول إتمام الصفقة من الناحية المالية بعدما دفع النصر 15 مليون يورو للتعاقد معه في الصيف الماضي، الأمر صعب حتى ولو على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر فقط، فلا تتحمل خزينة الأول تكلفته، بجانب شعوره بالاستقرار مع العالمي والمنافسة على كافة البطولات، وحتى مكانه في منتخب إسبانيا محفوظ في يورو 2024، إذ يعتمد عليه المدرب لويس دي لافوينتي.

يذكر أن النصر تعاقد مع لابورت في الصيف الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وشارك معه خلال تلك الأشهر في 19 مباراة، ولا يزال ينافس معه على لقب دوري روشن، دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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