ريال مدريد يخطط لخطف إريكسين في يناير

ريال مدريد ينضم إلى إنتر كأبرز المهتمين بضم كريستيان إريكسين من توتنهام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إسبانية اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نجم وسط توتنهام الدولي الدنماركي كريستيان إريكسين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسينتهي عقد إريكسين صيف العام 2020، وحتى الآن لم يقم اللاعب بتجديد عقده مع السبيرز، ويبدو راغبًا في البحث عن تجربة جديدة.

وفي الوقت الذي كان فيه قريبًا من الرحيل إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، لم يرحل اللاعب عن السبيرز وشارك معه في انطلاقة الموسم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

ولكن حسب الصحف الإسبانية والمدريدية خصوصًا، فإن ريال مدريد فقد الأمل في التعاقد مع متوسط الميدان الدولي الفرنسي بول بوجبا، وبات يبحث عن البديل.

وفي ظل ذلك، وضع ريال مدريد اسم كريستيان إريكسين كأحد أبرز أولوياته التي سيحاول الحصول عليها في يناير المقبل مستغلًا اقتراب عقده من نهايته، ما سيجعل توتنهام يلجأ إلى عدم المغالاة.

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يذكر أن الصحف الإيطالية قد ذكرت من قبل أن إريكسين سيكون التحدي القادم بالنسبة لإنتر ومديره الرياضي جيوسيبي ماروتا.