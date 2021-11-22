ريال مدريد يخشى تدخل زيدان لإيقاف صفقة مبابي!

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ريال مدريد يخشى في الوقت الحالي من فشل عملية ضم كيليان مبابي لصفوفه في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن مبابي قد يتراجع عن اتفاقه مع ريال مدريد خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن السبب خلف ذلك قد يكون زين الدين زيدان المدير الفني السابق للنادي الملكي بنفسه، حال أقنع مبابي بالبقاء في باريس.

يأتي هذا في ظل ظهور الكثير من الأخبار التي تربط زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية سابقة أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان قد يدرب مانشستر يونايتد قريبًا.

وكان ريال مدريد قد حاول ضم كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وقدم عروضًا وصلت لـ 220 مليون يورو بحسب بعض التقارير، لكن باريس سان جيرمان رفض.

جدير بالذكر أن عقد مبابي في صفوف باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وعدم التجديد سيعني رحيله بشكل مجاني.