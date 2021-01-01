ريال مدريد يخالف ما فعله مع راموس من أجل بنزيما

النادي الإسباني سيجدد عقد مهاجمه الفرنسي

قام نادي ريال مدريد الإسباني، بوضع خطة من أجل الحفاظ على خدمات المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لفترة أطول.

العقد الحالي لصاحب الـ33 سنة ينتهي في 30 يونيو 2022، والنادي الإسباني دخل في مفاوضات جدية من أجل تجديد هذا العقد حتى 2023.

ويأتي ذلك بسبب المستوى المبهر الذي يقدمه اللاعب على جميع المستويات خلال هذا الموسم تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال يريد التمديد لمدة عام واحد فقط، وذلك بسبب سياسته المعروفة بالتعامل مع أي لاعب عمره يزيد عن 30 سنة.

وقرر ريال عدم انتظار دخول بنزيما في العام الأخير من عقده، كما هو الحال مع سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين الطرفين أصبح قريبًا، ومن المقرر توقيعه بشكل رسمي قبل نهاية الموسم الحالي.

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وترجع هذه المرونة إلى حالة الانسجام التي يعيشها بنزيما مع زيدان في الفترة الأخيرة، وطريقة تعامل اللاعب مع ناديه وعدم ضغطه للحصول على شروط مالية ضخمة.

يذكر أن صاحب الـ33 سنة سجل 25 هدفًا وصنع 6 في جميع البطولات مع ريال هذا الموسم، وتألق في العديد من المناسبات الهامة كان أبرزها الكلاسيكو أمام برشلونة، الذي انتهى بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.