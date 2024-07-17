ريال مدريد يحسم مصير مودريتش رسميًا

تفاصيل الاتفاق..

حسم نادي ريال مدريد بشكل رسمي اليوم الأربعاء، مصير لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن ريال مدريد تجديد عقد مودريتش لمدة موسم جديد، ليواصل رحلته مع النادي الملكي حتى صيف 2025.

وانتهى تعاقد مودريتش (38 عامًا) مع الميرنجي في يونيو/حزيران الماضي، قبل التوصل لاتفاق بشأن توقيع عقدٍ جديد.

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وقال ريال مدريد في رسمي: "اتفق نادي ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد قائدنا، الذي سيظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو/حزيران 2025".

وانضم مودريتش إلى صفوف ريال مدريد عام 2012، قادمًا من توتنهام، ونجح خلال 12 عامًا في تحقق 26 لقبًا بقميص الميرنجي.