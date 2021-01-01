ريال مدريد يحسم مصير بيل ويخبره بشكل رسمي!

ريال مدريد يحسم مصير جاريث بيل في صفوفه ويبلغه بالقرار النهائي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد اتخذ قراره النهائي فيما يخص عودة الويلزي جاريث بيل من صفوف توتنهام الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ABC"، والتي أكدت أن النجم الويلزي ليس له مكان في ريال مدريد بعد الآن.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الملكي جعلت ذلك واضحًا بشكل لا رجعة فيه بالنسبة للنجم الويلزي ولوكيل أعماله جوناثان بارنيت.

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وأكدت في الوقت نفسه أن الأمر غير مرتبط ببقاء أو رحيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، والذي تجمعه علاقة متوترة ببيل.

وأخبر النادي الملكي بيل إنه لن يحصل على الدقائق لو أراد العودة في الموسم القادم، وطالبوه بالبحث عن فريق مختلف يمضي فيه الموسم المقبل قبل كأس العالم.

وينتهي تعاقد بيل مع نادي ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، قبل أسابيع من بداية بطولة كأس العالم بقطر 2022.

جدير بالذكر أن بيل يمضي فترة إعارة في صفوف توتنهام فريقه السابق، ومن المرجح أن يعود بشكل نهائي بنهاية تلك الإعارة.