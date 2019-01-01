ريال مدريد يحدد الموعد النهائي للتخلص من بيل

قضي الأمر بعد تدهور علاقته بزيزو الأسبوع الماضي

كشفت تقارير صحفية مقربة من مجلس إدارة نادي ريال مدريد، أن الرئيس فلورنتينو بيريز اتفق مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الموعد النهائي للتخلص من المنبوذ الويلزي جاريث بيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن النية داخل النادي الملكي تتجه نحو فكرة بيعه بصفة نهائية مع فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، وذلك رغم فشل المحاولة الأولى في فصل الصيف، لعدم الاتفاق مع النادي الصيني الذي حاول شراء الدولي الويلزي.

ولفت التقرير إلى أن علاقة اللاعب بمدربه تدهورت أكثر من أي وقت مضى الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك، لم تعد الإدارة قادرة على تحمل مسلسل انتكاسات التي لا تتوقف.

وتسببت إصابة اللاعب الثلاثيني الأخيرة أمام كرواتيا في غيابه عن آخر مواجهتين أمام مايوركا وجلطة سراي، ومحتمل استمرار غيابه حتى عودة اللاعبين من عطلة نوفمبر الدولية.

وفي الوقت الذي تجددت فيه أنباء رحيل بيل عن الريال، تقول أغلب الصحف البريطانية، إن إدارة مانشستر يونايتد صرفت النظر نهائيًا عن فكرة العودة لطلب لاعب توتنهام السابق، لرغبة المدير التنفيذي إد وودوارد في إنفاق هذا المبلغ على لاعب للمستقبل، والحديث عن لاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو.