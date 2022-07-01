ريال مدريد يجنى ثمار التعامل الصحيح مع أزمة فيروس كورونا .. الأموال تنعش خزائن الملكي

ريال مدريد يواصل تحسنه الاقتصادي

تلقى ريال مدريد دفعة مهمة من الأموال التى تؤكد على وضعه الاقتصادي الجيد، حيث حصل النادي على قرابة 50 مليون يورو مقابل العضويات من حاملي التذاكر الموسمية للموسم المقبل.

على الجانب الآخر يعاني برشلونة من أزمة الديون التي كبلت يديه في سوق الانتقالات حتى الآن، مع البحث عن حلول كالرافعات الاقتصادية التي لم تؤت ثمارها بشكل كافي مع إغلاق الأندية الإسبانية لحساباته اليوم.

أسعار تذاكر ريال مدريد

ريال مدريد كشف عن أسعار التذاكر الموسمية للفريق الأول لكرة القدم منذ عدة أسابيع، حيث أن المدرجات الجنوبية في الدرجة الرابعة وهي الأرخص بين جميع المدرجات وتتراوح بين 450 يورو إلى 2146 يورو، بينما يكلف مدرجات الدرجة الأولى حوالي 1567، بينما تأتي أسعار الدرجة الثانية بحوالي 1048، بينما الدرجات الأعلى تبدأ من 599 يورو فيما يخص مباريات الدوري الإسباني.

بينما مباريات دوري أبطال أوروبا فإن القيمة تزيد حيث يصل مدرج الدرجة الرابعة الجنوبي إلى 600 يورو للتذاكر الموسمية، بينما باقي الأماكن تترواح من بعد ذلك وحتى 2799 يورو في الموسم كاملًا.

بينما الجماهير التى تشترى تذاكرها بشكل منفصل كل مباراة على حدى بدون اشتراكات سنوية فإن أرخص تذكرة تصل سعرها إلى 266 يورو، بينما أغلى تذكرة بسعر 1187

وقام ريال مدريد أمس بدفع الرسوم لجميع أعضاء المدريديستا، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس لجميع الأعضاء اشتراكهم المقابل في الملعب، حيث تبلغ رسوم العضوية 149 يورو لكل موسم، وتنخفض إلى 51 في حالة الأعضاء الأصغر و 74 يورو في الرسوم المخفضة ويُعفى الأعضاء الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

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