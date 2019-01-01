ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ميليتاو

الملكي يبدأ بتدعيم الدفاع أولاً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

توصل نادي ريال مدريد الإسباني، لاتفاق شفهي مع اللاعب البرازيلي، إيدير ميليتاو، وممثليه من أجل الانتقال لصفوف الفريق الملكي الموسم المقبل.

ويتألق المدافع البرازيلي الشاب، في صفوف بورتو البرتغالي الموسم الحالي، حيث تربطه التقارير بكبار الكرة الأوروبية.

ويسعى ريال مدريد لتدعيم الفريق بعد الأداء المتراجع الذي يقدمه الفريق في كافة المستويات المحلية والأوروبية.

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يحاول بورتو في تجديد تعاقده مع اللاعب من أجل زيادة قيمة الشرط الجزائي، إلا أن موافقة اللاعب على انتقال تقلل من فرص توقيعه على عقد جديد.

وسيحصل نادي ساو باولو على 10% من قيمة الصفقة و3.5% من قيمة بيع بورتو للاعب، حسب موقع جلوبوسبورت البرازيلي.

ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة بانتقال اللاعب مقابل 28 مليون يورو للمدافع البالغ 20 عامًا.

وشارك ميليتاو الموسم الحالي في 20 مباراة وسجل هدفين في جميع المسابقات، كما ارتدى قميص المنتخب البرازيلي في مواجهة السلفادور الودية.

ضم ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية، الإسباني الشاب براهيم دياز من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.