ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي!

ريال مدريد يستعد للجولة الثانية من دوري الأبطال

تلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية، قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة نابولي، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتساوى ريال مدريد مع نابولي بـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، التي يتواجد فيها أيضًا سبورتنج براجا البرتغالي ويونيون بيرلين الألماني.

وأعلن نادي ريال مدريد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قائمته التي ستسافر إلى إيطاليا من أجل مواجهة نابولي، حيث شهدت غياب المدافع النمساوي دافيد ألابا.

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وبذلك يستمر غياب ألابا عن فريقه ريال مدريد، بعدما غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام جيرونا، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويبحث ريال مدريد ونابولي عن الانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة، في المواجهة التي ستجمع بينهما مساء يوم الأربعاء المقبل.