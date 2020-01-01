ريال مدريد يتلقى خبراً ساراً بعودة أسينسيو من الإصابة

أسينسيو يعود أخيراً

تلقى ريال مدريد الإسباني خبراً ساراً بعودة اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو للعودة إلى الفريق والبدء في التدريبات الجماعية منذ تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم.

وكان أسينسيو قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته أمام أرسنال في الجولة التحضيرية للفريق الصيف الماضي، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

أسينسيو بات جاهزاً للعودة والمشاركة مع الفريق فيما تبقى من مباريات الدوري ودوري أبطال أوروبا في حال استكمال الموسم في شهر مايو المقبل.

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ووفقاً لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فأن اللاعب سيشارك مباشرة في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد العودة إلى التدريب مرة أخرى وهذا لن يحدث في أقل من 14 يوماً بسبب العزل الصحي المفروض في إسبانيا.

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الصحيفة شددت على أن اللاعب لن يشارك في المباريات مباشرة ولكن سيتم تقييم حالته الذهنية في التدريبات ورفع لياقته قبل تحديد موعد مباراته الأولى.

وتعرض أسينسيو لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم، وتحديداً قبل 251 يوماً، وخضع على أثرها لعملية جراحية، وهو يعمل الآن على استعادة كامل لياقته البدنية في تدريبات خاصة بالمنزل.