ريال مدريد يتكفل بدفع أموال "العلامة الزرقاء" لنجومه

النادي الإسباني يتكفل بدفع الأموال للاعبيه

يحرص نادي ريال مدريد الإسباني، على دفع مبالغ شهرية من أجل الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء لنجوم الفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

العديد من المشاهير ونجوم الرياضة فقدوا علامة التوثيق يوم الجمعة الماضي، وفقًا لقرار مالك المنصة الجديد إيلون ماسك، الذي قام بتحويل الأمر إلى خدمة قائمة على الاشتراك الشهري تسمى "Twitter Blue".

ماسك قام بنفسه بدفع الاشتراك الشهري لبعض النجوم مثل ليبرون جيمس وويليام ساتنر وستيفن كينج، ولكن بقى كريستيانو رونالدو من دون علامة زرقاء، وكذلك سيرخيو راموس الذي أعرب عن غضبه من هذا الأمر.

موقع "SportBible"أكد أن ريال مدريد وهو النادي الأكثر متابعة على تويتر بـ47.3 مليون شخص، يدفع 1000 دولار شهريًا مقابل الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء.

ويدفع النادي الإسباني كذلك مبلغ 50 دولار أمريكي لكل عضو في الفريق الأول للحفاظ على علامة التوثيق في تويتر بشكل شهري.

يذكر أن نجوم ريال مدريد وأبرزهم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وغيرهم من اللاعبين لديهم أكثر من مليون متابع على موقع تويتر، باستثناء ألفارو أودريوزولا الذي لديه 343 ألف متابع وخيسوس فاييخو الذي يتبعه 260 ألفًا.