ريال مدريد يتفوق رغم فوز برشلونة باللقب .. الكشف عن حقوق النقل التلفزيوني في إسبانيا!

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في حقوق النقل التلفزيوني...

نشرت رابطة الدوري الإسباني، التوزيع المالي لحقوق النقل التلفزيوني، لفرق الدوري الإسباني، لموسم 2022-2023، والذي حقق فيه برشلونة لقب الدوري على حساب ريال مدريد.

الفريق الكتالوني، كان قد نجح في الفوز بلقب الدوري الإسباني، الموسم الماضي بعدما جمع 88 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 77 نقطة.

وبحسب توزيع حقوق البث التلفزيوني للموسم الماضي، سيحصل ريال مدريد على 161 مليون يورو، كأكثر الفرق حصولًا على حقوق البث، بينما يأتي خلفه برشلونة بـ 160 مليون يورو.

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ويعتبر أتلتيكو مدريد، هو ثالث فرق الدوري الإسباني التي تحصل على أكثر من 100 مليون يورو، بينما حصل جيرونا متصدر النسخة الحالية من الليجا على 46.85 مليون يورو.

ويظهر الفارق الكبير في قائمة حقوق البث، بين الأندية الكبيرة وباقي أندية الليجا، إذ حصلت أندية مثل إلتشي وريال مايوركا، وألميريا على 44 مليون يورو.