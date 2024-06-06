ريال مدريد يتفق مع أردا جولر على إجابة واحدة بشأن عروض الرحيل

الملكي تلقى أكثر من 7 استفسارات لأندية مختلفة

أنهى ريال مدريد موسمه الأخير بأفضل صورة ممكنة، بعدما حصد دوري أبطال أوروبا، وبدأ موسم الانتقالات الصيفية بالإعلان عن الصفقة الأهم بانضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال حر.

ويستعد النادي الملكي في الوقت الحالي للوصول إلى أفضل قائمة ممكنة، مع عدد قليل من التدعيمات لبعض المراكز، بينما سيتخلص من بعض اللاعبين لجني الأموال وضبط فاتورة الرواتب.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن ريال مدريد تلقى أكثر من 7 استفسارات من أندية مختلفة، بشأن موقف لاعبه التركي الشاب أردا جولر.

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وانضم صاحب الـ19 عاما إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشة التركي الصيف الماضي بعد صراع مع برشلونة، إلا أنه تعرض لإصابات عديدة، أبعدته عن الفريق لفترات طويلة، وبعد تعافيه منها لم يحصل على ثقة مدربه.

وأشار رومانو، إلى أن إدارة ريال مدريد واللاعب التركي، يتحفظان في الإجابة على هذه الاستفسارات، ويتفقان على نفس الرد: "لا يوجد إعارة".

وأوضح أن ريال مدريد يخطط للاحتفاظ بجولر في الموسم المقبل، حيث سيحصل على فرصته لإثبات قدراته ولن يغادر على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن العديد من الأندية تتابع موقف جولر، وتسعى للتعاقد معه على سبيل الإعارة سواء من داخل إسبانيا أو خارجها، وكان إشبيلية وريال بيتيس أول الفرق التي تقدمت بعرض لضم اللاعب التركي الشاب.