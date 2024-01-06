ريال مدريد يترقب .. باريس يحضر الخطة البديلة لرحيل مبابي

حالة من الهدوء داخل النادي الفرنسي

بعد فترة طويلة من الشد والجذب والتوتر، قرر باريس سان جيرمان التعامل بطريقة مختلفة تمامًا مع ملف التجديد للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

اللاعب خرج بنفسه مؤخرًا بعد نهائي كأس السوبر أمام تولوز الذي ربحه فريقه بهدفين نظيفين، مشيرًا إلى أنه لم يتخذ القرار النهائي بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن مبابي سيقرر مستقبله قبل خوض باريس مواجهة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ريال سوسييداد، وهناك حالة من الهدوء الشديد لأن النادي وضع الخطة البديلة للتعامل مع إمكانية رحيله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن اللاعب اتفق مع ناصر الخليفي رئيس النادي على التخلي عن مكافأة الولاء الخاصة به، وبالتالي فإن العملاق الفرنسي محمي ماليًا ولن يعاني من أي مشاكل لو غادر مبابي مجانًا.

الكرة الآن في ملعب مبابي لأنه يمتلك كل المفاتيح، وستكون هناك محادثات من أجل التوقيع على عقد جديد مع باريس خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب من ريال مدريد الذي يطمح في اقتناص صاحب الـ25 سنة.

علاقة مبابي بالخليفي أصبحت أكثر من رائعة بعد الاجتماع الذي تم عقده بينهما في الأسابيع الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيوقع على عقد جديد.

وفي النهاية لو رحل المهاجم الفرنسي عن حديقة الأمراء فإن إدارة باريس لا تؤمن أن الفريق سينهار، بل ستكون مجرد نهاية لحقبة سابقة وبداية أخرى يكون فيها الشباب هم العنصر الأساسي للمشروع.