ريال مدريد يتحدى أزمة روسيا وأوكرانيا لضم "الحل السحري" لأزمته الدفاعية!

صفقة برازيلية محتملة في الميركاتو الشتوي

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني في كل مكان عن تدعيم دفاعي في كل مكان، من أجل حل الأزمة الطاحنة التي يواجهها المدرب كارلو أنشيلوتي.

ريال بدأ الموسم بتعرض مدافع إيدير ميليتاو بإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وتفاقمت الأزمة بمعاناة النمساوي دافيد ألابا بإصابة مماثلة، مما دفع النادي للتفكير جديًا بدخول الميركاتو الشتوي لضم مدافع جديد.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن روبرت رينان مدافع زينيت الروسي، يأتي على رأس العناصر التي يدرس ريال التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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المدافع البالغ من العمر 20 سنة يُلبي كافة احتياجات الميرينجي، فهو لاعب صغير في السن يلعب بقدمه اليسرى وأمامه مستقبل عظيم وسعره لن يكون مُكلفًا بوجود إمكانية ضمه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي الذي تخرج من أكاديمية كورينثيانز انضم لزينيت مقابل 10 ملايين يورو قبل عام واحد فقط، لذلك لو تمت إعادة تقييمه وبيعه للنادي الإسباني في الصيف لن ترتفع قيمة ضمه عن هذا المبلغ بشكل كبير.

العقبة الوحيدة أمام هذه الصفقة ليست رياضية، وتتمثل في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لأي كيان بعدم دفع مبلغ يزيد عن 100 ألف دولار لأي كيان روسي أو التعامل مع شخصيات أو شركات مرتبطة بفلاديمير بوتين رئيس روسيا، وهي الصفة التي تنطبق على زينيت المملوك لشركة جازبروم التي تسيطر عليها الدولة.

ومع ذلك كشف تحقيق أجرته موسسة "Follow de Money" ونشرته صحيفة "El Pais" عن قيام 28 ناديًا أوروبيًا بتجاهل هذه العقوبات وتنفيذ أعمالًا مع فرق روسية دون أي مشاكل.

وفي حالة سير ريال مدريد على خطى هذه الأندية، سيكون رينان بمثابة الحل السحري للأزمة الدفاعية، بدلًا من التعاقد مع خيارات أكثر تكلفة من جونزالو إيناسيو لاعب سبورتينج لشبونة وأنطونيو سيلفا مدافع بنفيكا وجورجيو سكالفيني لاعب أتالانتا، خاصة وأن ميليتاو قد يعود من إصابته في مارس أو أبريل 2024.