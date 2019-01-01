ريال مدريد يبدأ في رحلة تجديد عقد ثنائي الفريق

الثنائي ينتهي عقده في صيف 2021

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ريال مدريد بدأ في التفكير بتجديد عقد ثنائي الفريق سيرخيو راموس ولوكا مودريتش.

وينتهي عقد هذا الثنائي في صيف 2021، وإن لم يجددا عقدهما مع الفريق، يحق لهما التعاقد مع أي فريق بالمجان خلال يناير 2021.

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية، فإن راموس يرحب بتمديد عقده مع الفريق الملكي، إذ يسعى اللاعب للبقاء مع الفريق أطول فترة ممكنة والاعتزال في صفوف الميرينجي.

المدافع الإسباني، وصل له عرضاً من الصين في الصيف القادم، ولكنه خرج وأعلنها بوضوح أنه لا يرغب في الرحيل عن صفوف ريال مدريد.

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على الجانب الآخر اللاعب الكرواتي صاحب الـ 34 عاماً تحوم حول تجديده العديد من الشكوك.

وخرج مودريتش من حسابات الجهاز الفني للفريق خلال المباريات الكبيرة، بعد تألق الشاب فالفيردي مما يجعله يفكر بشكل جاد في الرحيل عن ريال مدريد كما كان ينوي من قبل.