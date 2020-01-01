ريال مدريد وفياريال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد اليوم السبت أمام فياريال على ملعب لا سيراميكا، والتي تقام ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني..

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فياريال 0 × 1 ريال مدريد

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نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

45' دقيقة واحدة وقت محتسب بدلًا من الضائع

40' لا جديد يذكر، فياريال يتبادل الاستحواذ مع ريال مدريد بدون أي خطورة من الطرفين.

33' كاد أن يحرز ماريانو دياز الهدف الثاني ولكن هذه المرة ثبت وجوده في وضعية تسلل حرمته من الانفراد بمرمى أسينخو.

31' فرصة خطيرة من داني كارفخال بعد تقدمه باتجاه منطقة فياريال ولكن لسوء حظه بدلًا من تسديد الكرة أو رفعها ارتطمت في قدمه الثابتة وخرجت لركلة مرمى.

20' الفرصة الأولى الخطيرة لفياريال من عرضية حولها باريخو برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكنها أتت فوق المرمى بأمتار.

17' غريب حال المباراة، رغم البداية القوية بهدف الريال ولكن لا فرص تذكر للفريقين وهدوء ممل حتى اللحظة.

11' استحواذ سلبي من فياريال، الريال متراجع للدفاع وأصحاب الأرض يمتلكون الكرة ولكن من دون خطورة تذكر.

3' تقنية الفيديو تقرر أن الهدف صحيح وأخيرًا يتقدم الريال على فياريال بصورة نهائية.

2' الإعادة تظهر أن فاسكيز وهو متسلل كان متداخلًا في اللعبة، وقام الحكم برفع الراية ثم أنزلها سريعًا لينتظر الفار، ترى ماذا سيكون القرار النهائي؟

1' جوووووووووووووووووووووووووووووول! ماريانو دياز يحرز الهدف الأول من رأسية رائعة بصناعة داني كاربخال.

الآن تبدأ المباراة!

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - رافاييل فاران - ناتشو - داني كارفخال

لوكا مودريتش - توني كروس - مارتن أوديجارد

إيدين هازارد - ماريانو ديانز - لوكاس فاسكيز

تشكيل فياريال:

التشكيل | 4-3-3

سيرخيو أسينخو

ألفونسو بيدرازا - باو توريس - راؤول ألبيول - ماريو جاسبر

داني باريخو - فيستني إيبورا - مانو تريجوريس

موي جوميز - كارلوس باكا - جيرارد مورينو

#VillarrealRealMadrid | ¡Aquí están los once groguets que se medirán desde el inicio al @realmadrid!



¡Vaaaaamooooossssss 💪! pic.twitter.com/K0QFgRDI7A — CF (@VillarrealCF) November 21, 2020

على الجهة الأخرى يعيش فياريال حالة مميزة للغاية تحت قيادة مدربه أوناي إيمري، فالفريق لم يخسر منذ أواخر سبتمبر الماضي وفاز في آخر أربع مباريات على التوالي.

النادي الملكي فاجأ الجميع بالهزيمة من فالنسيا في آخر مباراة قبل التوقف برباعية ليتجمد رصيده عند النقطة السادسة عشر ويتلقى زيدان وكتيبته انتقادات حادة لسوء المستوى في الآونة الأخيرة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني..