ريال مدريد وشاختار: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد أمام شاختار دونستيك في الجولة الخامسة من دور المجموعات على دوري أبطال أوروبا، على الملعب الأولمبي بكييف..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

شاختار × ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - رافاييل فاران - ناتشو - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - مارتن أوديجارد - توني كروس

ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - رودريجو

تشكيل شاختار:

التشكيل | 4-2-3-1

أناتولي تروبين

ميكولا ماتفينكو - فاليري بوندار - فياتو - دودو

تاراس ستيبانينكو - فيكتور كوفالينكو

تايسون - مارلوس - تيتي

جونيور مورايس

لكن كتيبة زيدان بعد بداية سيئة في دوري الأبطال استطاعوا تعديل مركزهم والصعود للمركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط.

نتائج الملكي على صعيد الليجا في الآونة الأخيرة ليست مرضية إلى حدٍ كبير، وربما أن الإصابات والغيابات الكبيرة هي سبب هذا التذبذب، فمُنيّ الميرينجي بهزيمة من فالنسيا ثم تعادل الجولة الماضية مع فياريال بهدف لكل منهما، ثم يعود ليخسر أمام ألافيس بنتيجة 2/1.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد أمام شاختار دونستيك في دوري أبطال أوروبا.