ريال مدريد وبرشلونة: من لديه نتائج أفضل في الكلاسيكو؟

في الفصل الأخير من المنافسات الأكثر شهرة في العالم البرشا يتقدم أمام نادي العاصمة

شهد الأحد الأول من مارس (آذار) منافسة الكلاسيكو رقم ٢٤٣ بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وكان آخر لقاء بين الفريقان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي انتهى بالتعادل السلبي ، وتوجه برشلونة إلى صراع الأحد و هو يسبق بفارق نقطتين عن منافسه مدريد.

يعلم ريال مدريد أن الفوز على أرضه يعيدهم إلى المركز الأول في جدول الدوري الأسباني.

يمر كلا الفريقين بفترات متغيرة نسبية ، حيث ما زال برشلونة يطارد مدريد في عدد من الفئات عند مقارنة تاريخ الناديين وجهاً لوجه. ومع ذلك ، فإن الكاتالوينيين لديهم ميزة في بعض الفئات.

يلقي جول نظرة على مقارنة أكبر الأندية في كرة القدم على مر السنين.

ريال مدريد و برشلونة: وجها لوجه

صراع الدوري الأسباني لشهر ديسمبر كان مباراة كلاسيكو رقم ٢٤٣ ، على الرغم من لقاء مدريد وبرشلونة ٣٤ مرة أخرى في مباريات ودية وغيرها من المباريات .

كان السجل الشامل للقاءات الفريقين قوياً للغاية ، وقد حقق فوز برشلونة الأخير تقدماً كبيرًا على لوس بلانكوس في ٩٦ فوزًا مقابل ٩٥ فوزًا ، لكنهم ظلوا على نفس المستوى في الدوري الإسباني.

المسابقات الأخرى مثل بطولة كوبا دي لا ليغا وسوبركوبا دي إسبانيا.و اللقاءات الودية لم يتم احتسابها.

في المسابقات الأخرى ، تفوق برشلونة في ٣٦ مباراة لعبت في كأس كوبا ديل ري ، بينما يتقدم مدريد كثيراً في المناسبات النادرة التي جمعت المنافسين معا في دوري أبطال أوروبا أو كأس أوروبا.

منذ أن جعل برشلونة بيب جوارديولا مدربه في صيف عام ٢٠٠٨ ، فإن الأمر قد تغير.

في الدوري الاسباني ، فاز برشلونة ١٣ من لقاءات الكلاسيكو التي لعبها منذ تعيين غوارديولا ، وتعادل أربعة وخسر أربعة. كما فازوا بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ٢٠١٠-٢٠١١، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الناديين في تلك المسابقة منذ عام ٢٠٠٢.

دولاب الكؤوس:

شهدت الفترة الأخيرة من هيمنة برشلونة تفوقهم على منافسيهم فيما يتعلق بخزانات الكأس الخاصة بهم ، على الرغم من أن مدريد لا يزال متقدمًا جدًا في الدوري الأسباني.

فاز بلانكوس بـ ٣٣ بطولة دوري - وهو رقم قياسي إسباني - ويتقدم بفارق سبعة عن بلوجرانا. كما يتفوق أيضا بوضوح تمامًا عندما يتعلق الأمر بدوري الأبطال ، مع ١٣ فوز مقابل خمسة لبرشلونة.

فاز ريال مدريد بكأس الاتحاد الأوروبي (الآن دوريي أوروبا) مرتين ، في حين أن برشلونة هو الفريق الأكثر نجاحا في الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي التي انتهت الآن بأربعة انتصارات. فاز برشلونة بكأس المعارض بين المدن - والتي أصبحت في نهاية المطاف كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - ثلاث مرات ، ولكن كان ذلك قبل استحواذها التنظيمي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يتضمن دوري الأبطال فوزاً في كأس أوروبا و "دوري أوروبا" يشمل فوزاً بكأس الاتحاد الأوروبي.

لقد فاز برشلونة بكأس ديل ري ١١ مرة أكثر من مدريد ، ويمكنك أن ترى قوته مؤخرا في حقيقة أنها لم يتغيب كثيراً عندما يتعلق الأمر بكأس العالم للأندية - منافسة بدأت فقط في عام ٢٠٠٠.

مرة أخرى ، النظرة الفاحصة على التاريخ الأكثر حداثة تقدم صورة أكثر إبهاراً لبرشلونة.

منذ موسم ٢٩٩٠-١٩٩١ ، فازوا بلقب الدوري الأسباني ١٦ مرة مقابل ثماني لمدريد. حصل برشلونة على التاج الأوروبي خمس مرات في نفس الفترة ، ويتقدم مدريد بفوزه ٦ مرات.

لقد تحمل كلا الناديين فترة قاحلة قارية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ، حيث هيمنت الأندية الإنجليزية والإيطالية والألمانية ، لكن الفرق في سجلات منافسي الكلاسيكو الأوروبي يمكن أن يعزى إلى العقدين اللذين سبقا ذلك.

هيمن نادي مدريد خلال السنوات الأولى من كأس أوروبا ، وفاز بها خمس مرات متتالية بين عامي ١٩٥٦ و ١٩٦٠ ومرة ​​أخرى في عام ١٩٦٦. كما سيطروا على الدوري الأسباني ، وفازوا بها ١٨ مرة بين ١٩٥٠ و ١٩٨٠ إلى خمس مرات لبرشلونة.

مقارنة الأوسمة الفردية

حقبة كرة القدم الحالية يتم تعريفها من خلال رونالدو وميسي بقدر ما يعرفها ريال مدريد وبرشلونة كأندية ، رغم أن رونالدو حطم تلك الصورة منذ انضمامه إلى يوفنتوس.

خاض النجمان عام بعد عام منافسة على الكرة الذهبية منذ أن قرر رونالدو مغادرة مانشستر يونايتد إلى الدوري الإسباني.

تخطى ميسي رونالدو بفوزه للمرة السادسة بالكرة الذهبية عندما تم تكريمه في ديسمبر ٢٠١٩ إلى خمسة مرات للمهاجم البرتغالي.

فوز ميسي يعني أن برشلونة يتقدم بـ ١٢ كرة بالون إلى ١١ ريال مدريد. يوهان كرويف - الذي هو الأقرب من رونالدو وميسي - بثلاثة انتصارات - مع ميشيل بلاتيني - فاز بها مرتين في قميص بلوجرانا ، وريفالدو ورونالدينيو كما حصل عليها خريستو ستويتشكوف ولويس سواريز (الأب).

بعد أن فاز ألفريدو دي ستيفانو مرتين وريموند كوبا في سنوات متتالية في الخمسينيات من القرن الماضي ، تحملت مدريد فترة جرداء - وهو أمر يبعث على الاندهاش الآن نظرًا لشهرتهم الحديثة لتميز توقيعاتهم "غالاكتيكوس".

لم تأتي الكرة الذهبية التالية حتى عام ٢٠٠٠ ، وقد يكون من المتنازع تصنيفه على أنه فوز مدريد فقط لأنه ذهب إلى لويس فيجو ، الذي قضى نصف العام مع المنافس قبل انتقاله المفاجئ إلى العاصمة.

رونالدو نازا و ريو وفابيو كانافارو تم تكريمهم قبل استحواذ رونالدو وميسي. انتصار مودريتش عام ٢٠١٨ ، الذي شهد فوزه على رونالدو في حين لم يوضع ميسي في المراكز الثلاثة الأولى ، تعادل الأمور بشكل مؤقت.