ريال مدريد وبرشلونة ضمن المتأثرين؟ .. لجنة الحكام تعترف بأخطاء تقنية الفيديو!

اعتراف بوجود أخطاء تحكيمية في إسبانيا...

اعترفت لجنة الحكام، برابطة الدوري الإسباني، بوجود أخطاء تحكيمية هذا الموسم، وصلت إلى أربعة أو خمسة جاءت جميعها في حالات تسلل لم تنجح تقنية الفيديو في التعامل معها.

وشهدت مباريات الدوري الإسباني، الكثير من الحالات الجدلية خاصة في مباريات ريال مدريد وبرشلونة، مما تسبب في حالة غضب كبيرة من الناديين.

وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن لجنة الحكام، اعترفت أثناء اجتماعها مع الحكام الأساسيين وحكام تقنية الفيديو، بارتكاب بعض الأخطاء والتي أدت إلى تسجيل أهداف من حالات تسلل.

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وأشار التقرير إلى أن لجنة الحكام في اجتماعها، اكدت أن تلك الأخطاء كان حدثت بين مباريات الليجا، ودوري الدرجة الثانية، بسبب الرسم الخاطئ لخطوط التسلل.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، ويأتي خلفه جيرونا في المركز الثاني 71 نقطة، ويحتاج الميرينجي إلى ست نقاط لحسم اللقب بشكل رسمي.