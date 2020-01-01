ريال مدريد وإيبار: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام إيبار في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، والمقامة على ملعب بلدية إيبورا..

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إيبار 0 × 1 ريال مدريد

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5' جوووووووووووووووووووووووووول! بنزيما يضع المقدمة للريال بعد تمريرة رائعة من رودريجو أخذها بين قلبين الدفاع وانفرد بالمرمى ووضعها في الشباك.

3' ريال مدريد يستحوذ على الكرة ويبدو قريبًا من التسجيل، إيبار متواضع للغاية حتى الآن.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل إيبار:

التشكيل | 4-4-2

ماركو دميتروفيتش

كيفن رودريجيز - أربيلا - بيجاس - أليخاندرو بوزو

بريان خيل - إدو إكسبوسيتو - باباكولي ديوب - تاكاشي إينوي

كيكي - موتو

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

رودريجو - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

بينما انتهت مباراة إيبار في الجولة الماضية بالتعادل الإيجابي مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق في المباراة التي استضفها الأخير على ملعب أنويتا.

يحتل البلانكو المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يمتلك إيبار 15 نقطة في المركز الحادي عشر من 13 مباراة أيضًا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة إيبار أمام ريال مدريد في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.