ريال مدريد وألافيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البحث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، والمقامة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس

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تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - ماريانو دياز - ماركو أسينسيو

تشكيل ديبورتيفو ألافيس:

التشكيل | 5-3-2

باتشيكو

نافارو - لاجوارديا - فلوريان لوجون - روبن دوارتي - لويس ريوخا

بينا - رودريجو باتاليا - جوتا بيلتيرو

خوسيلو - لوكاس بيريز

ألافيس لن يكون خصمًا سهلًا، فهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد عشر نقاط ولم يُهزم في آخر 4 مباريات، فيما يأتي الريال بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد.

نتائج الملكي على صعيد الليجا في الآونة الأخيرة ليست مرضية إلى حدٍ كبير، وربما أن الإصابات والغيابات الكبيرة هي سبب هذا التذبذب، فمُنيّ الميرينجي بهزيمة من فالنسيا ثم تعادل الجولة الماضية مع فياريال بهدف لكل منهما.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد وألافيش في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.