"من يخالف تعليماتي سيخرج فورًا من الملعب" .. الكشف عن تحذير هانسي فليك الصارم للاعبي برشلونة في الكلاسيكو!

ماذا دار في غرفة ملابس البارسا؟

لا تزال مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة، التي انتهت بفوز البلوجرانا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بنتيجة (4-0)، لم تبح بكل أسرارها.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عما دار في غرفة ملابس برشلونة وتوجيهات المدرب الألماني هانسي فليك للاعبيه، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأوضحت الصحيفة، أن فليك طلب من لاعبيه ألا يتراجعوا إلى في الخطوط الخلفية، ويواصلون اللعب بنفس التشكيل الدفاعي المتقدم، رغم نجاح الريال في الوصول إلى شباك برشلونة عن طريق كيليان مبابي، والذي ألغي بداعي التسلل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن المدرب الألماني طلب من الفريق الاستمرار بنفس الطريقة، وكان واضحًا جدًا عندما حذر من أن "أي شخص يتراجع مترًا واحدًا سيتم استبداله فورًا"، وبالفعل التزم الجميع بتعليماته في الشوط الثاني وأتت ثمارها سريعًا.

وأضافت: "التغيير الوحيد في برشلونة خلال الشوط الثاني كان في ممارسة الضغط العالي على حامل الكرة في ريال مدريد، مما تسبب في إجبار لاعبي أنشيلوتي على ارتكاب الأخطاء".

وتابعت "موندو ديبورتيفو": "برشلونة أعطى الأولوية في الشوط الثاني لمحاولة احتكار الاستحواذ والسيطرة على المباراة في منطق الوسط، ومن هنا جاء قرار الدفع بفرينكي دي يونج، وهو ما أوضحه فليك نفسه بعد المباراة".

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز على ريال مدريد إلى 30 نقطة في قمة الدوري الإسباني "الليجا"، موسعًا الفارق مع الملكي إلى 6 نقاط، بعد مرور 11 جولة من المسابقة.